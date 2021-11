Tortu sul caso plusvalenze: “Se fosse vero mi dispiacerebbe”

Filippo Tortu ha rilasciato delle dichiarazioni sul caso plusvalenze

La settimana che si è appena conclusa, ha generato un caos totale in casa Juve, sia per le due sconfitte ottenute contro Chelsea e Atalanta, ma soprattutto per via degli avvenimenti accaduti che vedrebbero coinvolta la società bianconera, accusata di falso in bilancio.