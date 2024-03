Torricelli: “La mia Juventus era invincibile. Su Allegri…”

Moreno Torricelli, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri ad un evento. Ecco le sue parole: "La mia Juve? È stata quasi invincibile, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni, abbiamo alzato tanti trofei, qualcuno lo abbiamo perso purtroppo, ma questo fa parte del gioco. Siamo stati forti noi, ma altrettanto forti sono state le squadre contro cui dovevamo lottare per vincere. La Juve di oggi? Ha avuto questo rendimento così basso ultimamente in primis per un calo fisico e poi abbiamo pagato degli errori di alcuni singoli, l'importante però è centrare la Champions per il futuro. Non dimentichiamoci anche che la società ha dovuto risolvere dei problemi extracalcistici che erano molto importanti per il futuro. Sta facendo comunque un ottimo campionato e speriamo di concluderlo alla grande. Allegri? Non sono la persona più adatta a rispondere a questo perché non sono in società. Allegri ha fatto un grandissimo lavoro, con cinque campionati, due finali di Champions e tante Coppe Italia. L'anno scorso è stato un grande nella gestione del 'togli i punti, metti i punti' perché era da solo, con la società che non l'ha sostenuto in determinate situazioni. Si è dovuto sobbarcare tutto questo e lo ha fatto egregiamente. io lo ritengo un grande allenatore, ma siamo milioni di tifosi e ci sta vedere le cose diversamente tra di noi. Sul suo futuro deciderà solo la società. Post-Allegri tra Thiago Motta e Antonio Conte? Io per affetto dico Antonio Conte che era il mio capitano".