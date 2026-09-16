L’Allianz Stadium si prepara ad accogliere un altro grande appuntamento del calcio europeo. Il Comitato Esecutivo UEFA ha scelto ufficialmente lo stadio della Juventus come sede della finale di Conference League 2028, portando ancora una volta Torino al centro della scena internazionale.

Un altro grande evento allo Stadium

La finale del 2028 sarà un nuovo capitolo nella storia dell’impianto bianconero. Dalla sua inaugurazione, infatti, l’Allianz Stadium ha già ospitato due importanti finali europee per club.

Nel 2014 è stata la volta dell’atto conclusivo di UEFA Europa League, mentre nel 2022 lo stadio ha accolto la finale di UEFA Women’s Champions League.

A questi appuntamenti si aggiungono le numerose sfide internazionali disputate a Torino dalle selezioni nazionali.

La UEFA sceglie ancora Torino

La designazione rappresenta un importante riconoscimento per l'impianto bianconero, considerato uno degli stadi più moderni e attrezzati del panorama calcistico europeo.

Sicurezza, organizzazione e infrastrutture hanno contribuito alla scelta del Comitato Esecutivo UEFA, che ha individuato nell'Allianz Stadium la sede dell'atto conclusivo della Conference League 2028.

L’Allianz Stadium torna protagonista in Europa

Per la casa della Juventus sarà quindi una nuova occasione per ospitare il grande calcio internazionale. Nel 2028 le due finaliste della Conference League si contenderanno il trofeo proprio sul terreno di gioco bianconero.

Una nuova finale europea arriva a Torino: l’Allianz Stadium si prepara a vivere un’altra grande notte di calcio.