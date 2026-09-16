La Juventus entra nel vivo della preparazione in vista del debutto in Europa League. Oggi, mercoledì 16 settembre, i bianconeri vivranno una giornata importante alla vigilia della sfida contro il NEC Nijmegen, in programma domani sera all’Allianz Stadium.

Juventus, allenamento al mattino

La squadra si allenerà alla Continassa a partire dalle ore 10:30. I primi 15 minuti della seduta saranno aperti ai media, occasione per osservare da vicino il gruppo bianconero prima dell’impegno europeo.

Spalletti parla alle 15:00

Nel pomeriggio spazio alla conferenza stampa di Luciano Spalletti, prevista alle ore 15:00. Il tecnico sarà accompagnato da un giocatore e presenterà la partita contro gli olandesi, fornendo indicazioni sul momento della squadra e sulle scelte in vista dell’esordio.

Domani Juventus-NEC: fischio d’inizio alle 21:00

La sfida tra Juventus e NEC Nijmegen è in programma giovedì 17 settembre alle ore 21:00, all’Allianz Stadium, e sarà valida per la prima giornata della League Phase di Europa League. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.