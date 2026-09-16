La Juventus si prepara a scendere in campo per la prima giornata della League Phase di UEFA Europa League. Giovedì 17 settembre, i bianconeri affronteranno il NEC Nijmegen all’Allianz Stadium, con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00.

Dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in streaming attraverso le piattaforme NOW e Sky Go.

Segui la diretta testuale su Juvenews.eu

Per tutti i tifosi che non potranno seguire la partita in televisione, appuntamento su Juvenews.eu con la diretta testuale di Juventus-NEC.

Aggiornamenti minuto per minuto, occasioni, gol, sostituzioni e principali episodi della gara accompagneranno i lettori durante tutta la sfida europea.

I dettagli della gara