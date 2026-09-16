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La Juventus si prepara a scendere in campo per la prima giornata della League Phase di UEFA Europa League. Giovedì 17 settembre, i bianconeri affronteranno il NEC Nijmegen all’Allianz Stadium, con fischio d’inizio fissato alle ore 21:00.
Dove vedere la partita in tv e streaming
La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Sarà inoltre possibile seguire l’incontro in streaming attraverso le piattaforme NOW e Sky Go.
Segui la diretta testuale su Juvenews.eu
Per tutti i tifosi che non potranno seguire la partita in televisione, appuntamento su Juvenews.eu con la diretta testuale di Juventus-NEC.
Aggiornamenti minuto per minuto, occasioni, gol, sostituzioni e principali episodi della gara accompagneranno i lettori durante tutta la sfida europea.
I dettagli della gara
- Partita: Juventus-NEC Nijmegen
- Competizione: UEFA Europa League, League Phase – 1ª giornata
- Data: giovedì 17 settembre
- Orario: 21:00
- Stadio: Allianz Stadium
- Diretta tv: Sky Sport
- Streaming: NOW e Sky Go
- Diretta testuale: Juvenews.eu
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