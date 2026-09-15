Sarà l’ucraino Oleksii Derevinskyi a dirigere Juventus-NEC, gara valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League. Il match è in programma giovedì sera all’Allianz Stadium alle ore 21:00 e vedrà dunque una squadra arbitrale internazionale guidata dal direttore di gara ucraino.

Gli assistenti di Derevinskyi

Derevinskyi sarà affiancato dai connazionali Oleksii Myronov e Dmytro Zaporozhenko, che ricopriranno il ruolo di assistenti.

Il quarto uomo sarà invece Klym Zabroda, anche lui ucraino. Una designazione interamente ucraina per quanto riguarda la squadra presente sul terreno di gioco.

La squadra VAR

Anche la sala VAR sarà composta da una coppia internazionale. Il Video Assistant Referee sarà Denys Shurman, mentre l'AVAR sarà l’inglese Stuart Attwell.

Questa la squadra arbitrale completa per l'esordio europeo stagionale della Juventus: