Il nuovo corso arbitrale italiano è iniziato con diverse novità regolamentari e un'attenzione sempre maggiore alla velocità del gioco. Daniele Orsato, intervenuto a “Casa Italia” sulla Rai, ha fatto il punto sul lavoro degli arbitri, mostrando grande soddisfazione per quanto visto nelle prime giornate.

Orsato soddisfatto del nuovo corso

Il designatore ha promosso a pieni voti i suoi arbitri, sottolineando soprattutto l'impegno nel cercare di rendere le partite più fluide e spettacolari.

“Come potrei non essere soddisfatto? Noi abbiamo trovato le innovazioni dell'Ifab, ma i miei ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario per cercare di velocizzare di più il gioco: seguendo le linee della Fifa e della Uefa, noi interveniamo col Var per chiaro ed evidente errore”.

Orsato ha poi chiarito anche il tema dei calci di rigore e delle decisioni prese attraverso l'ausilio della tecnologia.

“Il numero dei rigori non dipenderà da noi ma dai falli che ci saranno, abbiamo dato il primo rigore con l'on field review perché c'era. Cercheremo di fare meno errori noi e nel caso di correggerli, ma lo spettacolo sia al primo posto”.

“Bisogna avere coraggio”

Uno degli aspetti sui quali Orsato ha insistito maggiormente riguarda la necessità di lavorare sulla personalità dei direttori di gara. Secondo il designatore, gli arbitri devono acquisire maggiore sicurezza nelle proprie decisioni, senza lasciarsi condizionare dalla paura di commettere errori.

“Bisogna far crescere l'autostima degli arbitri per essere più forti, poi si lavora sugli errori ma bisogna avere coraggio e non paura di sbagliare”.

Il calcio italiano dà una buona immagine

Infine, Orsato ha espresso soddisfazione anche per la qualità delle partite disputate in questo avvio di stagione. Un elemento che, secondo il designatore, può contribuire a valorizzare il calcio italiano anche oltre i confini nazionali.

“Se il buongiorno si vede dal mattino abbiamo visto delle partite molto belle, con cui esporti il calcio italiano all'estero e fai bella figura”.