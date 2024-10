Toni: “Vlahovic o Sesko? Il serbo è più forte in area”

Luca Toni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento di Vlahovic e Sesko.

Luca Toni, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club tedesco, con tema principale la partita tra i biancorossi e la Vecchia Signora: “Secondo me, RB Lipsia e Juventus sono due squadre difficili da pronosticare. La Vecchia Signora non ha ancora subito gol in sei partite di campionato. La loro difesa è molto forte. Nonostante questo, mi aspetto che mercoledì sera ci siano alcuni gol . Entrambe le squadre giocano un ottimo calcio e cercheranno di tenere gli avversari lontani dalla porta. Come ho detto, penso che sarà una partita ad alto punteggio”.

Le differenza tra Vlahovic e Sesko

“Dusan Vlahovic è più pericoloso in area, perché si muove di più. Tuttavia, nonostante le sue dimensioni, Benjamin Sesko si collega brillantemente con il centrocampo e con il resto della squadra. Prima di tutto è un attaccante, ma è un po’ un tuttofare che può avere un impatto in tutto il reparto. Deve solo diventare più costante davanti alla porta. Forse i due potrebbero combinarsi per creare il centravanti perfetto. In ogni caso, sono entrambi ancora giovani e possiedono le giuste qualità per diventare due dei migliori attaccanti d’Europa”.