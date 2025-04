De Marchi: “Serviva un traghettatore come Tudor”

Marco De Marchi, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'addio di Motta e dell'arrivo di Tudor.

Marco De Marchi, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW: “Su Ranieri non c’è più alcun aggettivo da tirare fuori. Meglio di così non potevano scegliere. Col suo carisma ha ribaltato una situazione molto deleteria. Sta facendo un lavoro straordinario. Per quanto riguarda Italiano, dico che mi sto divertendo da pazzi. Avevo dubbi dopo l’addio di Motta, pensavo di non rivedere più un certo Bologna invece sta facendo ancora meglio. Ha creato un’atmosfera incredibile attorno a lui, si è fatto voler bene”.

Sulla Juve

"Alla Juve invece si è terminato un percorso doloroso, non conosco le dinamiche però vedendo da fuori sembrava una carrozza che andava molto piano, serviva trovare un traghettatore di esperienza come Tudor, che conosce l'ambiente e ha un certo carisma. Credo possa fare bene. Il fatto di rimanere credo sia collegato alla Champions, ma posso dire che già ora si vede qualcosa di diverso".