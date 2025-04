Rassegna stampa – Kolo Muani tra presente e futuro: la Juve pensa al mercato

Dal futuro di Kolo Muani fino alle prestazioni di Barella e Lautaro in Champions League: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è giovedì 10 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Nessuno come lui. Barella incanta l’Europa”. In alto: “Olimpiade. Il sorpasso delle donne”. A lato: “Euro sogni”, “Il Barca fa paura: 4 gol. Real, Ancelotti a rischio” e “Paredes: Amo la Roma. Derby ti prendo e segno io”. In taglio basso: “Maignan via? Piste Milan da Chevalier a Carnesecchi”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con l’Inter: “Il mattatoro”. E ancora: “Il Lautaro totale ha stregato l’Europa”. A lato: “Arrestate chi aggredisce gli arbitri”, “Nico a scuola da Tudor“, “Napoli forza sette” e “Berrettini e Musetti che derby”. In basso: “La Lazio sfida anche la neve” e “Nuova Viola idea Zaniolo”.

Tuttosport

"Juve: Kolo riMuani", questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: "Non solo l'obiettivo Lookman: Giuntoli ora tratta col PSG per tenere ancora il francese". In alto: "Maignan, vergogna a Udine". A lato: "Ancelotti, tensione Real". In taglio basso: "Montipò se parte Vanja", "La festa di Barella? Con i ragazzi del Cagliari", "Kwara-gol: 3-1 PSG. Lewa&Yamal, è Barca show: 4-0", "Lazio al Polo Nord. Viola in Slovenia. Missione semifinali" e "Berrettini-Musetti il derby che ci esalta".