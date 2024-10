Rose: "La Juventus può vincere la Champions. Domani..."

Marco Rose, allenatore del Lipsia, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della sfida in Champions League.

Marco Rose, allenatore del Lipsia, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone in conferenza. Ecco le sue parole sulla rose della Vecchia Signora e sulla partita di domani, importante per entrambe le squadre, ai fini della classifica: “La Juve è una squadra da Champions, sono ben organizzati e lavorano sodo. Noi conosciamo i nostri punti di forza e anche i loro, soprattutto a sinistra la Juve sa essere pericolosa e sono bravi nei cambi di campo. Non vediamo l’ora di affrontarli e cimentarci contro di loro, dobbiamo giocare al massimo se vogliamo strappare un risultato positivo. La Juve è sicuramente in grado di vincere la Champions League. Ha giocatori top e un ottimo allenatore. Anche noi abbiamo delle carte da giocarci. Cercheremo di fare la nostra parte”.

Le parole di Gulacsi

“Mi sento molto bene sia fisicamente che mentalmente. Ho iniziato bene il campionato. Naturalmente domani sarà diverso perchè si gioca in Champions League. Mi sentivo molto bene la scorsa stagione e sono felice che le cose continuino di nuovo così. Come portiere, ovviamente traggo molto vantaggio quando la squadra gioca bene nel complesso e i ragazzi in difesa stanno facendo molto, molto bene in questo momento”.