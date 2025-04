Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa: “Vicinissimo”

La Juventus è all'opera. Le ultime indiscrezioni raccontano qualcosa di grosso: ecco cosa potrebbe succedere da qui a breve

La Juventus sta per chiudere il primo colpo: bomba di calciomercato

La Juventus si sta muovendo. Ci sono diversi impulsi emotivi a muovere il direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, e a farglielo fare con largo anticipo rispetto alla sessione estiva di calciomercato. Intanto, la disastrosa stagione – che è ancora in essere – e quindi il naufragio del progetto tecnico targato Thiago Motta. La squadra può ancora centrare il quarto posto in Serie A, quindi la qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League, ma pure fosse sarebbe difficile cancellare l’amarezza di quanto accaduto. Ai nastri di partenza, la Juventus, complice i tanti milioni spessi un’estate fa, si presentava come una delle favorite al titolo. Obiettivo mai conteso e mai sfiorato, senza considerare le figuracce fatte in Champions e nelle coppe nazionali. Ecco, tutto questo fa muovere Giuntoli. C’è voglia di riscatto, di rifare tutto daccapo, di ripartire questa volta sotto una buona stella. E farlo, per l’appunto, tramite il calciomercato.

È da inserire in questo contesto la celerità con cui la Juventus pare stia per chiudere il primo colpo di calciomercato. Un colpo che risponde al nome di Jonathan David. L’attaccante canadese del Lille, classe 2000, autore di grandissime stagioni in Ligue 1, è un obiettivo per molti club europei. Ormai da qualche anno è nell’alveo dei migliori prospetti di Francia e la sua partenza verso una big è data per scontata da tutti gli analisti di mercato. Questa big, potrebbe essere proprio la Juventus. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, infatti, Giuntoli avrebbe dato una accelerazione notevole a quello che fino a qualche giorno fa sembrava un semplice sondaggio. Un’azione decisiva, questa del ds, che di fatto ha fatto in modo di staccare la concorrenza di tutti gli altri club interessati al centravanti. Arriverebbe a parametro zero e firmerebbe un ricco contratto di 7 milioni all’anno. Trattativa avviata, la Juve va veloce. E non è finita. In queste ore stanno circolando anche altre voci abbastanza pesanti su un altro nome… in entrata <<<