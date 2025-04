Nicolini: "Motta ha fatto troppi errori. Su Tudor..."

Carlo Nicolini, allenatore e preparatore atletico, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Motta e Tudor.

Carlo Nicolini, allenatore e preparatore atletico, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “A giugno sicuramente avremo un’idea più precisa sulla bontà della scelta. Senza dubbio il tecnico croato ha carattere e idee ben definite, poi conosce l’ambiente per il suo passato in bianconero. Considerando il momento, chiunque farebbe bene nella Juve. Senza sapere i motivi, l’impressione è che la squadra fosse disconnessa da Motta, quindi alla fine l’avvicendamento lo ritengo giusto”.

Su Tudor

"Conferma di Tudor? Dipende da come andranno campionato e Mondiale per Club, se il tecnico saprà dimostrare di essere da Juve anche per il futuro. Motta è stato troppo intransigente, integralista, entrando a gamba tesa nel mondo bianconero, facendo fuori certi giocatori. Doveva essere più elastico, senza tradire le sue idee calcistiche. Questa situazione ha reso più semplice l'ingresso di Tudor".