Giuseppe Rossi: “La Juve mi voleva per il post Del Piero”

Giuseppe Rossi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del mancato arrivo in bianconero.

Giuseppe Rossi, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Radio Serie A: “Mi voleva il Barcellona di Guardiola, la figura principale era ovviamente Leo Messi. Si diceva che tutti i giocatori che andavano al Barcellona passassero da lui. Non so se fosse vero, quello che so è che mi vedevano nel tridente con lui e David Villa e questo fa capire che stagione avessi fatto, quello che ero diventato. La trattativa non andò a buon fine perché il Villarreal voleva qualcosa di più a livello di fisso, più che di bonus. Saltò tutto. Avrei giocato in una delle squadre più forti della storia del calcio”.

Il mancato arrivo alla Juve

“Nella stessa estate ci fu una grande possibilità di andare alla Juventus. Mi offrirono un bel contratto, parlai con Marotta e Conte e mi dissero che mi volevano per il dopo Alex Del Piero. Ricordo che all’inizio esitai, non ero convinto del fatto che fossero tornati ad essere quella grande Juve del passato. Mi fecero un’offerta che comunque non avrei potuto rifiutare. Perciò andai dal Villarreal a dire che volevo partire, ma il club bloccò la trattativa perché avevano già fatto cessioni importanti e dissero che in Champions volevano fare bella figura. Mi dissero: questo è il contratto, dicci quanto vuoi per rimanere. Da questo punto di vista, fu un bel momento”. Intanto ecco le parole di Pogba<<<