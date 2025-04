Ceccarini: “La Juve punta al riscatto di Kolo Muani”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del riscatto di Randal Kolo Muani.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Djalò rientrerà sicuramente dal Portogallo, mentre per quanto riguarda Kostic si dovrebbe andare verso il riscatto, per Arthur servirebbe un passo del giocatore verso il Girona con una decurtazione dell’ingaggio. Il brasiliano è in prestito secco in Spagna ma da quello che so lui lì si è trovato bene, per cui con un sacrificio da parte sua potrebbe anche rimanere in Liga”.

Sulla fase offensiva

“Per l’anno prossimo la Juventus cercherà un centrocampista e un grandissimo centravanti. Visto che con Milik si cercherà una risoluzione e Vlahovic va verso la cessione. Riguardo Kolo Muani io credo che la Juve punti ancora a tenerlo, alle proprie condizioni. Il grande obiettivo è Osimhen ma ha una clausola da 75 milioni di euro che vale solo per l’estero, quindi alla Juve il Napoli chiederebbe sicuramente di più, nel caso in cui ci fosse la volontà del giocatore, questa potrebbe pesare, ma non so di quanto farebbe effettivamente scendere le pretese di De Laurentiis”. Intanto ecco il report dell’allenamento<<<