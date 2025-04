Juve, sovraccarico alla coscia per Mbangula: le ultime novità

Dalle condizioni di Mbangula fino a quelle di Perin: le ultime novità dall'allenamento della Juve in vista del Lecce

Dopo il pareggio contro la Roma, la Juventus si prepara a sfidare il Lecce, match in programma sabato alle 20:45. In vista della partita la squadra di Tudor è quindi scesa in campo per allenarsi alla Continassa, ma i bianconeri hanno dovuto fare a meno di alcuni assenti. Mbangula, infatti, non si è allenato con il resto della squadra a seguito di un sovraccarico alla coscia destra e verrà quindi valutato giorno dopo giorno. La sua presenza contro la squadra di Giampaolo è da considerarsi a rischio. Nel frattempo invece Perin, che aveva saltato la partita contro la Roma per infortunio, continua con terapie e palestra.

Juve, il report dell’allenamento