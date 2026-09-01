La Juventus deve fare i conti con diversi problemi fisici in un momento particolarmente delicato della stagione.

Tra i casi che destano maggiore preoccupazione c’è quello di Khéphren Thuram, diventato uno dei punti fermi della Juventus e ora alle prese con un problema al ginocchio che si trascina ormai da diversi mesi.

Il problema al ginocchio si trascina dalla scorsa primavera

Il centrocampista francese convive con questo fastidio dalla scorsa primavera. Un problema che lo aveva già costretto a fermarsi e che, nonostante i tentativi di gestirlo, continuerebbe a ripresentarsi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in casa Juventus c’è una certa preoccupazione per le condizioni di Thuram. La situazione sarebbe arrivata a un punto delicato e tra gli scenari presi in considerazione ci sarebbe anche quello di un possibile intervento chirurgico.

Rischio operazione: le prossime valutazioni saranno decisive

La Juventus vuole però valutare con attenzione tutte le possibili soluzioni prima di prendere una decisione definitiva. Nei prossimi giorni Thuram sarà sottoposto a ulteriori controlli e consulti per capire con maggiore precisione l’evoluzione del problema.

Le prossime valutazioni saranno decisive per stabilire se il centrocampista potrà proseguire con un percorso conservativo oppure se sarà necessario ricorrere all’operazione.

Una scelta che potrebbe avere conseguenze importanti anche sui tempi di recupero. Spalletti e la Juventus attendono dunque risposte definitive, sperando di poter recuperare al più presto uno dei giocatori più importanti della propria mediana.