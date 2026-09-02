Dopo l’ufficialità del suo trasferimento alla Juventus, Pape Matar Sarr ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero. Il nuovo centrocampista ha parlato delle sue prime sensazioni, degli obiettivi e del suo stile di gioco.

“La Juventus è un grande club”

“La mia prima impressione della Juventus è quella di un grande club con grandi nomi che sono passati qui. Per esempio Zidane, Pogba, Platini. Questa squadra rappresenta molto per me, è una grande società e sono molto contento di essere qui e davvero entusiasta di iniziare l’avventura in bianconero”.

Sarr racconta il suo stile di gioco

“Per descrivere il mio stile di gioco posso dire che sono un calciatore a cui piace giocare box to box. Ma anche segnare e aiutare la squadra a difendere bene. Cerco di dare protezione e di aiutarla a giocare bene”.

“Voglio entrare nelle dinamiche della squadra”

“Il mio obiettivo qui è entrare nelle dinamiche della squadra perché la Juve è un grande club, che ha storia ed è il più titolato in Italia”.

Gli obiettivi della stagione

“Sono molto contento di iniziare questa avventura e cercheremo di pensare una partita alla volta e di vincere più match possibili. E poi vedremo alla fine”.

Pogba è il suo modello

Tra gli ex giocatori della Juventus, Sarr non ha dubbi sul suo punto di riferimento: “Come modello fra gli ex giocatori della Vecchia Signora penso a Paul Pogba”.

Il messaggio ai tifosi della Juventus

Il nuovo centrocampista ha poi rivolto il suo primo messaggio al popolo bianconero: “Ciao tifosi juventini. Sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di vedervi allo stadio. Forza Juventus”.