Il mercato della Juventus è finito e per Gianni Balzarini il bilancio è decisamente positivo. Intervenuto sul proprio canale YouTube, il giornalista ha promosso il lavoro svolto dalla dirigenza bianconera, sottolineando soprattutto la rivoluzione operata nella costruzione della rosa.

“Dal punto di vista tecnico lo ritengo più che soddisfacente. Carnevali ha fatto effettivamente un ottimo lavoro”, ha dichiarato Balzarini.

“La Juventus ha bisogno di giocatori all’altezza in ogni ruolo”

Secondo il giornalista, non si tratta semplicemente di aver aggiunto nuovi innesti, ma di aver costruito una rosa più completa e competitiva.

L’obiettivo della Juventus è infatti quello di poter contare su giocatori all’altezza in ogni reparto, così da affrontare al meglio sia il campionato sia l’Europa League. Per Balzarini, la profondità della rosa sarà uno degli aspetti più importanti della stagione bianconera.

Douglas Luiz e Nico Gonzalez, segnali positivi

Tra gli aspetti più incoraggianti Balzarini ha indicato la rinascita di Douglas Luiz e la conferma di Nico Gonzalez.

Il brasiliano sta cercando di rilanciarsi e di ritrovare un ruolo importante dopo le difficoltà della scorsa stagione, mentre l’argentino rappresenta una soluzione in più per Luciano Spalletti.

Woltemade-Kolo Muani, non per forza una sfida

Un passaggio importante riguarda anche Nick Woltemade. Balzarini ha invitato alla prudenza sulle aspettative nei confronti dell’attaccante tedesco, pur ritenendolo un giocatore che potrebbe diventare importante nel sistema bianconero.

“Non è un fenomeno”, il concetto espresso dal giornalista, che ha però sottolineato come le sue caratteristiche possano essere valorizzate anche dal lavoro degli esterni e dai cross verso l’area di rigore.

Con Kolo Muani, inoltre, Woltemade non dovrà necessariamente vivere un duello per il posto da titolare. Nel calcio moderno, secondo Balzarini, servono rose profonde, con diversi giocatori in grado di partire dall’inizio e dare il proprio contributo.

Balzarini: “Fondamentalmente sì, sono soddisfatto”

Lo sguardo è rivolto anche al futuro. Qualora Woltemade dovesse convincere, la Juventus potrebbe pensare di valutare l’acquisto a titolo definitivo.

Il mercato è ormai alle spalle e ora sarà il campo a dare il giudizio definitivo sul lavoro svolto. Ma Balzarini, intanto, guarda con ottimismo alla nuova Juventus e al lavoro della dirigenza: “Fondamentalmente sì, sono soddisfatto”.