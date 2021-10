The Guardian su CR7: “Sta diventando un problema per qualsiasi allenatore”

Il fenomeno portoghese è finito al centro delle critiche

redazionejuvenews

Il pareggio di San Siro ha alzato l'asticella dell'entusiasmo in casa Juve. Nonostante non siano arrivati i 3 punti, l'amarezza per aver conquistato un punto nel big match di domenica scorsa resta ai tifosi interisti, i quali si sono visti raggiungere dalla rete di Dybala a due minuti dal termine. Intendiamoci, la risalita verso la lotta scudetto è ancora lunga, ma le prestazioni sfoderate nell'ultimo mese lasciano ben sperare.

Chi invece continua a vivere in un incubo è l'ex bianconero Cristiano Ronaldo, sempre piu al centro delle polemiche in virtù del brutto momento che sta attraversando lo United. La sconfitta in casa per 5-0 contro il Liverpool infatti, ha messo l'allenatore dei Red Devils e il 5 volte Pallone d'Oro al centro del ciclone, ritenendoli i responsabili artefici della situazione attuale.

Anche il celebre quotidiano inglese The Guardian ha espresso parole a tono nei confronti di CR7 che, riportiamo qui di seguito: "Cristiano Ronaldo è difficile da gestire per qualsiasi allenatore. I precedenti alla Juventus con Sarri e Pirlo lo dimostrano! Lo stesso destino, probabilmente toccherà anche ad Ole Solskjaer. La squadra con lui in campo perde equilibrio, perché non aiuta mai in fase difensiva".