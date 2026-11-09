Il pareggio per 2-2 tra Fiorentina e Juventus continua a far discutere anche negli studi televisivi. Nel corso dell'analisi a Sky, Luca Marchegiani ha espresso il proprio giudizio sulla prestazione delle due squadre, sottolineando l'intensità della partita e alcuni aspetti interessanti emersi soprattutto dalla formazione bianconera.

Secondo l'ex portiere, il risultato non soddisfa pienamente nessuna delle due formazioni, ma la gara ha offerto diversi spunti di riflessione. Tra errori, buone giocate e momenti di grande intensità, Marchegiani ha individuato anche alcuni segnali di crescita per la Juventus di Luciano Spalletti.

Il commento di Marchegiani a Sky dopo Fiorentina-Juventus

Marchegiani ha descritto una partita combattuta fino agli ultimi minuti, evidenziando il ritmo e l'intensità agonistica mostrati dalle due squadre. Non sono mancati gli errori, ma anche alcune giocate positive che meritano di essere analizzate con attenzione.

L'attenzione dell'ex portiere si è concentrata in particolare sulla Juventus, per la quale ha intravisto margini di miglioramento e indicazioni incoraggianti, soprattutto considerando alcune situazioni costruite nel primo tempo.

Queste le sue parole:

“È forse un pareggio che non accontenta nessuna delle due, però secondo me alla fine è stata una partita vibrante fino alla fine, agonisticamente molto combattuta, c'è stato qualche errore, ci sono state anche alcune belle giocate e anche secondo me alcune situazioni che meritano di essere approfondite, perché comunque, vista dal punto di vista della Juventus, una strada secondo me, specialmente in alcune giocate del primo tempo, di miglioramento importante si è vista”.