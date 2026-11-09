Il pareggio contro la Fiorentina lascia alla Juventus più di un motivo di riflessione. Il 2-2 maturato allo stadio Artemio Franchi ha confermato alcuni progressi della squadra di Luciano Spalletti, ma ha evidenziato ancora una volta quei limiti che stanno condizionando il percorso bianconero in questa stagione. La squadra ha saputo reagire per due volte allo svantaggio, dimostrando carattere, ma non è riuscita a evitare nuove disattenzioni difensive.

Adesso il calendario concede una pausa per gli impegni delle nazionali. Un'occasione che l'allenatore juventino dovrà sfruttare per lavorare sugli aspetti da migliorare e cercare di dare una nuova identità alla squadra. L'obiettivo è arrivare alla ripresa con maggiore consapevolezza e soprattutto con un rendimento più costante.

Difesa e continuità: le priorità di Spalletti

Uno degli aspetti sui quali intervenire riguarda sicuramente la fase difensiva. A Firenze la Juventus ha incassato due reti, entrambe nate da situazioni sulle quali la squadra avrebbe potuto fare meglio. In particolare, il primo gol di Pellegrino è arrivato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre nella ripresa Njie ha trovato la rete approfittando di una nuova disattenzione della retroguardia bianconera.

Non è soltanto una questione di reparto. Spalletti ha sottolineato più volte la difficoltà della squadra nel mantenere lo stesso livello di attenzione durante tutta la partita. Anche contro la Fiorentina si sono alternate fasi di buon calcio a momenti nei quali i bianconeri hanno perso sicurezza e capacità di gestire le situazioni.

Kolo Muani e Woltemade, una coppia da cui ripartire

Tra le indicazioni più interessanti emerse dalla trasferta toscana c'è sicuramente l'intesa tra Randal Kolo Muani e Nick Woltemade. Il francese ha offerto una prestazione positiva, mettendo in difficoltà la difesa viola e servendo al compagno l'assist per il primo pareggio. Il tedesco ha confermato la propria capacità di farsi trovare pronto negli ultimi metri, trovando ancora una volta la via del gol.

La Juventus riparte dunque da alcune certezze, ma Spalletti sa che servirà molto altro. La pausa sarà importante per lavorare sulla fase difensiva, migliorare la gestione dei momenti della partita e trasformare le occasioni create in risultati più pesanti.