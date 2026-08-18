Il mercato in entrata della Juventus ha ricevuto un’importante accelerata con gli arrivi di Vicario e Lucumí, ma restano ancora diversi nodi da sciogliere sul fronte delle uscite. Tra questi c’è il futuro di Nico Gonzalez, che sembra sempre più lontano da Torino.

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’esterno argentino non rientrerebbe nei piani tecnici della Juventus per la prossima stagione. Per questo motivo, il suo entourage starebbe già valutando diverse soluzioni per il futuro del giocatore.

Nico Gonzalez e la pista Atletico Madrid

La destinazione preferita da Nico Gonzalez sembrerebbe essere l’Atletico Madrid. Un ritorno in Spagna rappresenterebbe una soluzione gradita all’argentino, che potrebbe ritrovare un campionato e un contesto tattico adatti alle sue caratteristiche.

Al momento, però, la situazione resta da definire e bisognerà capire se il club spagnolo deciderà di affondare il colpo per il giocatore della Juventus.

Sondaggi anche in Serie A

Nel frattempo, gli intermediari avrebbero iniziato a sondare anche alcune possibili piste in Italia. Il profilo di Nico Gonzalez sarebbe stato proposto all’Atalanta e al Milan, alla ricerca di rinforzi offensivi.

Per il momento non ci sarebbero sviluppi concreti, ma la situazione resta in evoluzione. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se l’argentino continuerà la sua avventura in Serie A o se il suo futuro lo riporterà nuovamente in Liga.