Tacchinardi: “La Juventus incuriosisce senza acquisti crack”

Alessio Tacchinardi ha parlato della Juventus che starebbe nascendo in questa stagione: l'ex bianconero sarebbe incuriosito dal nuovo corso

Intervistato per QS, Alessio Tacchinardi ha parlato dell’allestimento della nuova Juventus. Ecco le sue parole: “La Juventus mi incuriosisce. Thiago Motta è il miglior allenatore per aprire un ciclo e gli acquisti, da Douglas Luiz a Khephren Thuram, sono funzionali, ma non li considero dei crack, in attesa di Koopmeiners“.

L’anno di Giuntoli

Inoltre, l’ex calciatore bianconero si è soffermato sul direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli: “Deve dimostrare di che pasta è fatto: dopo un anno di ambientamento, deve entrare a gamba tesa. Con il denaro delle cessioni mi aspetto un colpo che dia un’impronta, come a Napoli con Kvaratskhelia, Osimhen e Kim. Secondo me ce l’ha già in testa, noi lo scopriremo poi”.