Spezia-Juventus, le pagelle di Di Livio: Chiesa salva la Juve, male Bentancur

Di seguito riportiamo le pagelle di Spezia-Juventus

: Sul primo gol dello Spezia è incolpevole, ma sul secondo gol di Antiste si fa segnare sul primo palo dopo un tiro deviato. Ancora non riesce ad essere continuo nelle prestazioni.

: Si occupa principalmente della fase difensiva che di quella offensiva in cui si fa vedere poco e senza essere pericoloso.

: Sul gol di Antiste ha grandi responsabilità. Nel primo tempo si perde tante volte l'uomo. Non bene oggi in difesa.

: Qualche responsabilità nel gol di Antiste ce l'ha anche lui, ma segna il gol della rimonta, sul finale fa buona copertura difensiva ed evita l'insufficienza in pagella.

: Leggermente meglio di De Sciglio e talvolta prova qualcosa di diverso entrando dentro al campo per ingannare i centrocampisti dello Spezia. Qualche volta funziona e qualche volta no: prestazione comunque da rivedere.

: Serve l'assist per il gol di Kean e fa poco altro di buono. Sottotono rispetto alle ultime uscite.

: Il peggiore in campo della Juventus. Ogni pallone che controlla sembra aver paura e sembra di poterlo perdere da un momento all'altro. In fase offensiva è nullo, rivolge il corpo sempre verso la difesa bianconera.

: Il periodo "no" di McKennie continua e non riesce a sfruttare l'occasione datagli da Allegri. Fa sentire il fisico a centrocampo ma la sua qualità sotto porta e in area avversaria è molto bassa.