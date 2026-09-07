La Juventus ha conquistato un punto contro il Milan grazie al gol di Federico Gatti nel recupero. Un pareggio arrivato al termine di una gara combattuta, nella quale i bianconeri hanno mostrato ancora una volta la capacità di non arrendersi fino all'ultimo. Un aspetto sottolineato anche da Teun Koopmeiners, intervenuto ai microfoni di SportMediaset.

Il centrocampista olandese ha analizzato la prestazione della squadra, ammettendo che ci fosse la possibilità di fare qualcosa in più per conquistare i tre punti, ma evidenziando anche la forza mentale mostrata dalla Juventus.

Koopmeiners analizza il pareggio

“È stata una partita difficile, potevamo fare meglio per prendere i tre punti. Questo lo sappiamo, ma abbiamo trovato una buona squadra come il Milan. È un buon pareggio ma possiamo fare meglio”, ha spiegato Koopmeiners.

Un'analisi lucida da parte del centrocampista, che non vuole accontentarsi del risultato. La Juventus ha infatti avuto le proprie occasioni, ma non è riuscita a trovare il gol fino al recupero.

“Noi non molliamo mai”

Il punto conquistato porta con sé anche una reazione che Koopmeiners considera particolarmente importante.

“Noi non molliamo mai, questa è la forza di questa squadra, anche con i ragazzi che sono entrati”, ha dichiarato l'olandese, prima di soffermarsi proprio sull'episodio decisivo: “Anche Gatti, per esempio, ha fatto un bel taglio e ha fatto gol, questo è molto buono per la squadra per avere nuova energia”.

Il gol del difensore al 92' rappresenta dunque, secondo Koopmeiners, la fotografia della mentalità della nuova Juventus.

Koopmeiners vuole una stagione diversa

Infine, il centrocampista ha parlato del proprio momento personale. L'inizio di stagione ha già regalato un gol e un assist, ma l'obiettivo è continuare a crescere.

“Spero che sia una stagione diversa per me, faccio tutto per la squadra, lavoro ogni giorno per aiutare la squadra. Anche in questo inizio sono partito bene con un gol e un assist e sono felice che sto aiutando la squadra, ma vogliamo di più”.

Parole che raccontano la voglia di Koopmeiners di tornare protagonista con la maglia bianconera. E il messaggio finale è chiaro: il pareggio contro il Milan può essere positivo, ma la Juventus non vuole fermarsi qui.