La Juventus si prepara alla sfida contro la Lazio con un'assenza importante in panchina: Luciano Spalletti non potrà guidare direttamente la squadra dalla linea laterale a causa dell'espulsione rimediata al termine della gara contro il Cagliari. I bianconeri torneranno in campo domenica 18 ottobre alle 20:45 all'Allianz Stadium, con l'obiettivo di dare continuità al successo europeo contro il Celta Vigo.

Spalletti salta Juventus-Lazio: cosa è successo

Il tecnico bianconero era stato espulso al termine del pareggio per 1-1 contro il Cagliari, dopo un confronto acceso con Fabio Pisacane. L'episodio aveva chiuso una partita caratterizzata da tensioni anche durante il suo svolgimento.

La squalifica costringerà Spalletti a seguire la squadra senza poter impartire indicazioni direttamente dalla panchina durante la gara. Secondo quanto viene riportato da Gianluca Di Marzio, a guidare i bianconeri sul campo sarà il suo vice Marco Domenichini.

Juventus, dopo il Celta Vigo serve continuità

La vittoria per 2-1 in Europa League ha restituito fiducia alla squadra, con Kolo Muani e Woltemade protagonisti in zona gol. Contro la Lazio, però, servirà confermare i progressi e migliorare la gestione dei momenti della partita, aspetto sul quale lo stesso Spalletti si è soffermato dopo l'impegno europeo.

L'assenza del tecnico dalla panchina aggiunge un elemento da gestire nella preparazione della sfida. La Juventus dovrà farsi trovare pronta per un appuntamento importante in campionato.