Nick Woltemade convince contro il Celta Vigo e attira l'attenzione di Paolo Condò. Il giornalista di Sky Sport ha osservato con interesse la prestazione dell'attaccante tedesco, schierato titolare da Luciano Spalletti nella sfida europea e autore del gol del momentaneo pareggio della Juventus. Da qui il paragone con Joshua Zirkzee, con una precisazione sulle differenze di qualità tra i due giocatori.

Condò su Woltemade: “Aleggia ancora un po' di mistero”

Il giornalista ha spiegato di aver seguito con particolare attenzione la prova del centravanti bianconero, cercando di comprenderne meglio caratteristiche e potenzialità.

“Io ho guardato con grande attenzione Woltemade per capire che giocatore sia. Aleggia ancora un po' di mistero su che tipo di giocatore sia”, ha dichiarato Condò.

Il paragone con Zirkzee: la lettura di Condò

La parte più interessante dell'analisi riguarda il confronto con Joshua Zirkzee, attaccante che si è fatto conoscere per la capacità di partecipare alla manovra e legare il gioco oltre che per le qualità sotto porta.

“Non con la stessa qualità, naturalmente, ma io ho visto, come tipo di giocatore, uno Zirkzee”, ha aggiunto Condò.

La prestazione contro il Celta Vigo ha offerto a Woltemade un'occasione importante per mostrare le proprie caratteristiche e guadagnare fiducia nel progetto bianconero.