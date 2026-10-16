Claudio Giraldez commenta la sconfitta del Celta Vigo contro la Juventus in Europa League: il tecnico spagnolo è soddisfatto della prestazione della squadra.
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Claudio Giraldez ha commentato ai microfoni della UEFA la sconfitta del Celta Vigo contro la Juventus, arrivata nel finale della sfida di Europa League. Nonostante il risultato, l'allenatore spagnolo si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, sottolineando l'orgoglio per quanto mostrato in campo.
Giraldez: “Perdere all'ultimo minuto è una crudeltà”
“Sono molto soddisfatto della squadra. È vero che perdere all'ultimo minuto, soprattutto a causa di due nostri errori, è una crudeltà, e che nelle ultime due partite abbiamo raccolto zero punti. Questa competizione deve essere per noi uno stimolo.
Abbiamo vissuto un'atmosfera incredibile e credo che ce la siamo giocata davvero bene. È importante che tutti noi siamo consapevoli di dove ci troviamo e di chi abbiamo di fronte. Oggi alcuni giocatori si sono fatti valere, e dobbiamo essere orgogliosi di partecipare a questa competizione per la seconda stagione consecutiva.
La parola chiave è orgoglio. Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato in tutte le fasi della partita, a parte qualche frangente nel primo tempo”.
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