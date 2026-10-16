Fabio Capello ha commentato il gol realizzato da Randal Kolo Muani contro il Celta Vigo, soffermandosi sui movimenti dell'attaccante francese e sulle caratteristiche che potrebbero valorizzarlo maggiormente. Secondo l'ex allenatore, partire da una posizione più larga gli permette di avere una visuale migliore della porta e di sfruttare maggiormente la propria libertà di movimento.

Capello: “Il gol di Kolo Muani è stato molto bello”

“Il gol alla fine di Kolo Muani è stato molto bello: lui si è mosso da attaccante puro, arrivando da una posizione sulla parte sinistra, come è entrato in campo. Dalla parte sinistra ha tagliato il campo e si è spostato sulla destra; probabilmente si è sentito più libero di fare questo movimento”.

“Quando gioca prima punta è un po' ingabbiato”

L'ex tecnico ha poi spiegato perché, a suo parere, il ruolo di centravanti puro potrebbe limitare alcune qualità di Kolo Muani.

“Quando gioca prima punta è un po' ingabbiato, mentre arrivando da altre posizioni trova più facilmente lo specchio della porta e la vede in maniera diversa. Normalmente, quando la riceve, è con le spalle girate verso la porta, e questo forse lui non lo ama molto”.

Un'analisi che offre a Luciano Spalletti uno spunto sulle possibili soluzioni offensive della Juventus: sfruttare gli inserimenti e i movimenti del francese partendo da posizioni differenti potrebbe aiutarlo a trovare più spesso la via del gol.