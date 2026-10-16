Fabio Capello analizza il gol di Kolo Muani contro il Celta Vigo e spiega perché l'attaccante della Juventus potrebbe rendere meglio partendo da una posizione più larga.
Fabio Capello ha commentato il gol realizzato da Randal Kolo Muani contro il Celta Vigo, soffermandosi sui movimenti dell'attaccante francese e sulle caratteristiche che potrebbero valorizzarlo maggiormente. Secondo l'ex allenatore, partire da una posizione più larga gli permette di avere una visuale migliore della porta e di sfruttare maggiormente la propria libertà di movimento.
Capello: “Il gol di Kolo Muani è stato molto bello”
“Il gol alla fine di Kolo Muani è stato molto bello: lui si è mosso da attaccante puro, arrivando da una posizione sulla parte sinistra, come è entrato in campo. Dalla parte sinistra ha tagliato il campo e si è spostato sulla destra; probabilmente si è sentito più libero di fare questo movimento”.
“Quando gioca prima punta è un po' ingabbiato”
L'ex tecnico ha poi spiegato perché, a suo parere, il ruolo di centravanti puro potrebbe limitare alcune qualità di Kolo Muani.
“Quando gioca prima punta è un po' ingabbiato, mentre arrivando da altre posizioni trova più facilmente lo specchio della porta e la vede in maniera diversa. Normalmente, quando la riceve, è con le spalle girate verso la porta, e questo forse lui non lo ama molto”.
Un'analisi che offre a Luciano Spalletti uno spunto sulle possibili soluzioni offensive della Juventus: sfruttare gli inserimenti e i movimenti del francese partendo da posizioni differenti potrebbe aiutarlo a trovare più spesso la via del gol.
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