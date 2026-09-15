Dopo la pesante sconfitta contro il Sassuolo, arrivano finalmente segnali incoraggianti per la Juventus. Luciano Spalletti potrebbe infatti recuperare Weston McKennie e Andrea Cambiaso in vista della sfida europea contro il NEC Nijmegen. Dopo il ritorno a disposizione di Pape Matar Sarr, altri due giocatori importanti della rosa si avvicinano dunque al rientro.

Per una squadra che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con numerose assenze, si tratta di una notizia tutt’altro che secondaria. Spalletti potrebbe presto avere qualche alternativa in più a disposizione.

McKennie vede il rientro

La situazione più positiva riguarda Weston McKennie. Il centrocampista americano ha superato la fase più delicata dell’affaticamento muscolare che lo aveva costretto a fermarsi e le sue condizioni sono sensibilmente migliorate.

La candidatura per una convocazione contro il NEC Nijmegen è quindi concreta. Prima di prendere una decisione definitiva, lo staff medico e Spalletti dovranno comunque valutare attentamente la situazione, evitando di correre rischi con un rientro troppo anticipato.

Il recupero di McKennie potrebbe inoltre avere un peso importante nelle scelte tattiche dell'allenatore, soprattutto dopo le difficoltà mostrate dalla Juventus nelle ultime uscite.

Anche Cambiaso verso il recupero

Segnali incoraggianti arrivano anche da Andrea Cambiaso, che si avvicina a sua volta al ritorno in gruppo. Il terzino aveva accusato un problema alla caviglia e nelle ultime sedute ha lavorato per recuperare la migliore condizione.

La sfida europea potrebbe rappresentare dunque un primo obiettivo concreto per entrambi. La Juventus attende risposte definitive, ma dopo settimane complicate l'infermeria bianconera inizia finalmente a svuotarsi.