La Juventus è chiamata a reagire. La sconfitta per 3-2 contro il Sassuolo ha lasciato amarezza e qualche interrogativo, ma il calendario non concede tempo per soffermarsi sul passo falso. Giovedì all’Allianz Stadium arriva il NEC Nijmegen per il debutto in Europa League e Luciano Spalletti è già concentrato sulle possibili soluzioni per cambiare marcia.

McKennie e Cambiaso verso il rientro

La notizia migliore arriva dall’infermeria. Weston McKennie e Andrea Cambiaso puntano infatti a tornare a disposizione per la sfida europea. L’americano ha smaltito l’affaticamento muscolare, mentre il terzino ha superato il problema alla caviglia e potrebbe tornare in gruppo proprio oggi.

Due recuperi importanti per Spalletti, soprattutto considerando le numerose assenze che stanno condizionando le scelte del tecnico.

Spalletti pensa alle soluzioni

Il tecnico bianconero dovrà necessariamente trovare nuovi equilibri. Gli infortuni di Locatelli e Thuram, uniti alle altre assenze, hanno ridotto le possibilità di rotazione a centrocampo.

Il ritorno di McKennie potrebbe quindi offrire maggiore dinamismo alla mediana, mentre Cambiaso garantirebbe un'opzione in più sulle corsie esterne.

Giovedì c’è il NEC

La Juventus vuole lasciarsi alle spalle immediatamente il ko di Reggio Emilia. Il debutto europeo contro il NEC Nijmegen rappresenta già un'occasione importante per dare una risposta sul campo e ritrovare fiducia.

Spalletti, inoltre, aveva già indicato prima della gara con il Sassuolo la speranza di recuperare alcuni giocatori nella settimana successiva.

La Juventus riparte dall’Europa League: servono subito una prestazione convincente e una vittoria.