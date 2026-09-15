La Juventus vuole blindare Pierre Kalulu. Nonostante le recenti indiscrezioni provenienti dalla Premier League e una prestazione non brillante contro il Sassuolo, la dirigenza bianconera continua a considerare il difensore francese una pedina importante per il presente e il futuro della squadra.

Kalulu resta una priorità

Arrivato dal Milan nell’estate 2024, Kalulu ha conquistato rapidamente un ruolo centrale nella retroguardia bianconera. Continuità, duttilità e affidabilità hanno convinto la Juventus a muoversi con largo anticipo per provare a prolungare il rapporto con il giocatore.

L’attuale contratto scade nel 2029 e prevede uno stipendio da circa 2,4 milioni di euro netti a stagione. L'obiettivo della società sarebbe quello di estendere l'accordo fino al 2030, così da garantire maggiore stabilità e allo stesso tempo intervenire sulla gestione degli ammortamenti.

Premier League alla finestra

A spingere la Juventus ad accelerare ci sono anche le sirene inglesi. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, infatti, Manchester United e Liverpool avrebbero inserito il nome di Kalulu tra i possibili obiettivi.

Il club bianconero non avrebbe però intenzione di farsi trovare impreparato e vuole provare a blindare il francese prima che eventuali interessamenti possano trasformarsi in offerte concrete.

Distanza sull'ingaggio

Resta da trovare un punto d'incontro anche sul piano economico. L'entourage di Kalulu chiederebbe circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, mentre la proposta della Juventus sarebbe attualmente più vicina ai 3,5 milioni, bonus compresi.

La distanza non sembra comunque incolmabile e i contatti potrebbero proseguire nelle prossime settimane. La volontà della Juventus appare chiara: Kalulu è considerato un elemento importante del progetto e l'obiettivo è arrivare al rinnovo fino al 2030.