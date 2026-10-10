La Juventus Next Gen si prepara a scendere in campo oggi contro l’Arzignano, in trasferta, con l’obiettivo di ritrovare risultati dopo un periodo complicato. Alla vigilia della gara, l’allenatore bianconero Massimo Brambilla ha analizzato il momento della squadra, soffermandosi sul lavoro svolto durante la pausa per le Nazionali, sulle difficoltà dell’avversario e sulla necessità di migliorare in fase offensiva.

Juventus Next Gen, il lavoro durante la pausa per le Nazionali

Brambilla ha spiegato come la settimana senza impegni ufficiali abbia permesso al gruppo di lavorare con maggiore continuità, anche grazie alla possibilità di allenarsi alla Continassa insieme alla Prima Squadra.

“La settimana della pausa Nazionali è un po’ particolare per la Juventus Next Gen perché generalmente ci uniamo negli allenamenti alla Prima Squadra alla Continassa: per questo motivo, siamo riusciti a lavorare con il gruppo al completo negli ultimi giorni. I ragazzi si sono allenati bene e arrivano con il giusto spirito a questa sfida di campionato; chi è rientrato dalla convocazione in Nazionale sta bene”.

Brambilla avverte i bianconeri: “L’Arzignano è una squadra intensa”

Il tecnico ha poi concentrato l’attenzione sulla partita di oggi, sottolineando come l’avversario sia in grado di mettere in difficoltà gli avversari grazie all’intensità e alla capacità di correre per tutta la gara. Nonostante il calendario ravvicinato, con il successivo impegno contro il Lumezzane in programma martedì, la priorità resta esclusivamente la trasferta odierna.

“L’Arzignano è una squadra che è partita bene e mette grande intensità in tutto ciò che fa in campo, in entrambe le metà campo. È una formazione mediamente giovane che corre molto, un avversario da affrontare con il miglior atteggiamento. Per noi è una partita fondamentale in cui dobbiamo fare punti, dato che arriviamo da un periodo in cui abbiamo raccolto poco: servirà tirare fuori il massimo, riducendo al minimo gli errori ed evitando le leggerezze che finora abbiamo pagato a caro prezzo”.

Il problema del gol: “Negli ultimi venti metri dobbiamo essere più concreti”

Uno degli aspetti sui quali la Juventus Next Gen deve crescere riguarda la fase realizzativa. Brambilla ha evidenziato la necessità di accompagnare il lavoro tecnico con un sostegno mentale ai giocatori offensivi, invitando la squadra a privilegiare l’efficacia rispetto alle giocate fini a sé stesse.

“Non c’è una pozione magica per riuscire a trovare con più continuità la via del gol: servono solo tanto lavoro sul campo e supporto dal punto di vista mentale. Bisogna stare vicini e parlare con i ragazzi che hanno qualità, ma che in questo momento fanno un po’ più di fatica a emergere. Negli ultimi venti metri dobbiamo essere più concreti: a volte ci perdiamo in giocate belle da vedere ma poco efficaci, mentre per fare gol serve molta più determinazione”.

Il messaggio del tecnico è chiaro: contro l’Arzignano serviranno attenzione, personalità e concretezza. La Juventus Next Gen vuole tornare a muovere la classifica e dovrà farlo limitando gli errori e sfruttando meglio le occasioni create.