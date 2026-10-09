La Juventus blinda Nico Gonzalez e punta sulla continuità del progetto tecnico. L'esterno argentino ha prolungato ufficialmente il proprio contratto con il club bianconero, legandosi alla società fino al 30 giugno 2030. Un accordo che conferma la volontà di proseguire insieme il percorso iniziato nell'estate del 2024.

Nico Gonzalez-Juventus, ufficiale il rinnovo fino al 2030

Il prolungamento rappresenta un segnale di fiducia nei confronti del classe 1998, che dal suo arrivo a Torino ha raccolto complessivamente 45 presenze e realizzato 7 gol con la maglia bianconera. Anche in questo avvio di stagione il suo contributo non è mancato: sono già 2 le reti messe a segno nelle prime 5 apparizioni.

Nico Gonzalez offre al reparto offensivo diverse soluzioni tattiche, grazie alla capacità di creare occasioni, saltare l'uomo e rendersi pericoloso negli ultimi metri. Qualità che si accompagnano all'esperienza e alla personalità, elementi preziosi per affrontare una stagione ricca di impegni.

La Juventus sceglie così di puntare ancora sull'argentino, considerato una risorsa importante per il gruppo sia dentro sia fuori dal campo.

Il comunicato ufficiale della Juventus

“Nico Gonzalez e la Juventus proseguono insieme: è ufficiale il prolungamento di contratto che legherà il giocatore argentino al Club bianconero fino al 30 giugno 2030.

L'accordo conferma la volontà di dare continuità al percorso iniziato nell’estate del 2024 con l'arrivo a Torino del classe 1998. Da allora, Nico ha collezionato 45 presenze complessive e 7 reti in bianconero, dando un contributo importante anche nell'avvio di questa stagione, che lo vede già a quota 2 gol in 5 apparizioni.

Un profilo che garantisce al reparto avanzato imprevedibilità e soluzioni tattiche per affrontare una stagione ricca di impegni, abbinate a esperienza e personalità che lo rendono un elemento di riferimento prezioso per il gruppo, sia dentro che fuori dal campo.

Congratulazioni, Nico!”