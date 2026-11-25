Lontano dal campo da oltre due mesi e mezzo, Manuel Locatelli ha raccontato il momento più difficile della sua stagione davanti a un gruppo di piccoli tifosi. Il capitano della Juventus è stato protagonista di una nuova puntata di “Junior Reporter”, il format in cui sono i bambini a intervistare i calciatori. Al centro delle sue risposte, l'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dall'inizio della stagione.

A 28 anni, il centrocampista considera questo stop uno dei passaggi più complicati della propria carriera. Ne ha individuati due in particolare: l'attuale infortunio, che lo costringe a una lunga riabilitazione, e la delusione vissuta con la Nazionale, quando «non siamo riusciti ad andare al Mondiale».

Il lavoro in palestra e la voglia di tornare

Locatelli ha raccontato come sia cambiata la sua quotidianità da quando non può scendere in campo. Ha spiegato di sentirsi bene e di essere soddisfatto di come procede il lavoro, soprattutto in palestra, dove trascorre gran parte delle giornate. La mancanza del pallone, però, resta difficile da gestire., ha confessato ai Junior Reporter, consapevole che servirà ancora tempo prima del rientro.

Il capitano ha anche parlato della necessità di convivere con questa situazione, spiegando di aver «imparato ad accettare questa situazione» e di voler concentrarsi sul lavoro per tornare nelle migliori condizioni possibili. Un percorso che richiede pazienza, soprattutto per un giocatore abituato a essere costantemente a disposizione della squadra.

L'infortunio contro il Milan e l'operazione a Lione

Il problema risale alla partita di inizio settembre contro il Milan, disputata all'Allianz Stadium e terminata 1-1. Locatelli aveva giocato tutti i novanta minuti, ma gli accertamenti successivi avevano evidenziato una. L'8 settembre il centrocampista era stato operato a Lione dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del medico sociale bianconero Marco Freschi. L'intervento era perfettamente riuscito e la riabilitazione era iniziata già il giorno successivo. Fin da subito, quindi, era apparso difficile un suo ritorno in campo nel 2026.

La città francese e lo stesso specialista sono tornati d'attualità anche per un altro giocatore bianconero: Adzic è andato a Lione per un consulto sul ginocchio, prima di decidere se sottoporsi a un intervento.

L'assenza di Locatelli si fa sentire anche nello spogliatoio. Il capitano resta un riferimento per il gruppo di Spalletti e il suo futuro in bianconero è stato recentemente al centro delle indiscrezioni sul rinnovo di contratto, ormai vicino alla definizione. Intanto la squadra deve affrontare un calendario fitto senza uno dei suoi punti di riferimento, a cominciare dalla sfida europea contro l'Omonia, per la quale Spalletti prepara alcune rotazioni.

Per rivedere Locatelli in campo bisognerà ancora attendere. Le sue parole restituiscono però l'immagine di un giocatore concentrato sulla riabilitazione, sereno e determinato a non accelerare i tempi. La Juventus lo aspetta per la seconda parte della stagione.