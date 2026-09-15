La Juventus è alla ricerca di nuove certezze dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Il problema non riguarda soltanto l'equilibrio della squadra, ma anche la capacità di trovare continuità e pericolosità negli ultimi metri. Per questo Luciano Spalletti sta valutando soluzioni differenti, anche pensando a una possibile convivenza tra Kolo Muani e Nick Woltemade. L'ipotesi è emersa nelle ultime ore tra le possibili alternative studiate dal tecnico.

Spalletti vuole più peso in attacco

L'idea nasce dalla necessità di aumentare la presenza della Juventus nell'area avversaria. Kolo Muani e Woltemade hanno caratteristiche differenti e proprio questa diversità potrebbe permettere a Spalletti di costruire un reparto offensivo più imprevedibile.

Il francese potrebbe sfruttare maggiormente la profondità e la sua capacità di attaccare gli spazi, mentre il tedesco garantirebbe fisicità, tecnica e maggiore presenza tra le linee.

Woltemade può diventare una soluzione

Il nuovo attaccante bianconero ha già mostrato di poter rappresentare un'opzione importante per il reparto offensivo. Spalletti vuole capire come sfruttarne al meglio le caratteristiche e l'idea di utilizzarlo insieme a Kolo Muani potrebbe rappresentare una delle possibili svolte tattiche.

Non si tratta ancora di una scelta definitiva, ma di una soluzione che il tecnico sta prendendo in considerazione per aumentare il peso offensivo della squadra.

Emergenza e nuove idee

Gli infortuni hanno inevitabilmente condizionato le scelte di Spalletti. A centrocampo mancano giocatori importanti come Locatelli e Thuram, mentre anche in altri reparti la situazione resta complicata.

Per questo l'allenatore deve necessariamente trovare nuove soluzioni con gli uomini a disposizione. Dopo il ko contro il Sassuolo, la Juventus ha bisogno di risposte e di una squadra capace di mantenere maggiore equilibrio senza rinunciare alla pericolosità.

La possibile coppia Kolo Muani-Woltemade è una delle idee sulle quali Spalletti sta lavorando per cambiare volto alla Juventus.