La pausa per le Nazionali è ormai alle spalle e per la Juventus è arrivato il momento di concentrarsi nuovamente sul campionato. Domenica 22 novembre, alle 12:30, i bianconeri ospiteranno il Venezia all’Allianz Stadium, in una partita importante per riprendere il cammino in Serie A e provare a recuperare terreno in classifica.

Alla Continassa il gruppo sta tornando progressivamente al completo. Luciano Spalletti ha riabbracciato Teun Koopmeiners e Jeff Ekhator e può finalmente concentrarsi sulle scelte per il prossimo impegno. Restano però diverse situazioni da monitorare, soprattutto in difesa, dove le assenze rischiano di condizionare ancora una volta il sistema di gioco.

Difesa a tre e Gatti verso una maglia da titolare

Nelle ultime settimane Spalletti aveva lavorato per consolidare il passaggio al 4-3-3, ma le condizioni di alcuni giocatori potrebbero costringerlo a rimandare nuovamente questo progetto. La situazione più complicata riguarda la corsia destra: Pierre Kalulu è ancora indisponibile, mentre Andrea Cambiaso e Zeki Celik stanno proseguendo il lavoro personalizzato. Anche qualora riuscissero a recuperare per la convocazione, difficilmente arriverebbero alla partita nelle condizioni migliori.

Per questo motivo prende quota l'ipotesi di una difesa a tre. Le possibili soluzioni sono diverse, dal 3-4-2-1 al 3-5-2, passando per il 3-4-3. Molto dipenderà dalle valutazioni dello staff e dalle caratteristiche che Spalletti vorrà dare alla squadra.

In questo scenario Federico Gatti può guadagnare spazio. Il difensore è rientrato alla Continassa dopo gli impegni della Nazionale e rappresenta una soluzione importante per il reparto. Al centro dovrebbe esserci Bremer, che sta lavorando per ritrovare la migliore condizione anche sul piano difensivo. Per la posizione di centrosinistra, invece, Lucumí appare al momento favorito su Kelly. Sulla fascia opposta potrebbe trovare spazio McKennie, mentre Cabal è una possibilità per la corsia mancina.

Conceicao jolly offensivo, ballottaggio a centrocampo

Le valutazioni di Spalletti riguardano anche il centrocampo. Douglas Luiz sembra destinato a conservare un posto nell'undici iniziale, grazie alle sue qualità nella costruzione del gioco e alla possibilità di aver recuperato energie durante la sosta. Accanto a lui resta aperto il confronto tra Koopmeiners e Sarr: la scelta dipenderà soprattutto dall'interpretazione tattica della partita e dall'equilibrio che il tecnico vorrà garantire alla squadra.

In avanti le alternative non mancano. Una delle ipotesi porta ad Alajbegovic sulla sinistra, Kolo Muani sulla destra e Woltemade al centro dell'attacco. Una soluzione che permetterebbe alla Juventus di mantenere qualità e fisicità nel reparto offensivo.

Tra le risorse a disposizione c'è anche Francisco Conceicao, ormai recuperato dopo il problema alla spalla. Il portoghese può rappresentare un'alternativa importante sulla fascia, ma anche una possibilità da utilizzare qualche metro più indietro, in una posizione che gli consentirebbe di incidere nella fase offensiva senza essere necessariamente schierato da esterno alto.

Le prossime sedute alla Continassa saranno decisive per chiarire gli ultimi dubbi. Spalletti deve ancora fare i conti con un'infermeria che limita le scelte, ma il rientro dei nazionali e il recupero di alcune pedine gli permettono di preparare la sfida con maggiori soluzioni. Contro il Venezia la Juventus vuole ripartire con una vittoria, ma prima servirà trovare l'assetto giusto.