Antonio Conte non ha mai nascosto il legame con la Juventus, rimasto intatto anche dopo l'addio alla panchina bianconera nel luglio 2014, al termine di tre campionati vinti consecutivamente. Ora, però, è tornato a parlare apertamente di un possibile ritorno. Nell'intervista a Cronache di Spogliatoio, che sarà pubblicata integralmente venerdì alle 14 e di cui oggi è stata diffusa un'anteprima, il tecnico salentino ha lanciato un messaggio chiaro: «Prima o poi il cerchio con la Juve si chiuderà».

Conte non sa quando potrà accadere, se tra un anno o molto più avanti, ma è convinto di aver lasciato qualcosa a Torino. «So di aver lasciato qualcosa alla Juventus», ha spiegato. E a chi continua a chiedergli quando tornerà, ha risposto senza indicare una data: «La risposta è che tornerò quando ci sarà l'opportunità». Una possibilità che, ha ammesso, non è semplice da concretizzare.

Le tre occasioni sfumate

Nell'anteprima c'è spazio anche per tre momenti in cui il ritorno alla Juventus avrebbe potuto prendere forma. Il primo risale al 2009, due anni prima del suo effettivo arrivo in panchina. Secondo Conte, il club aveva preso in considerazione il suo nome, ma la presenza di Diego, trequartista brasiliano arrivato dal Werder Brema e più adatto al 4-3-1-2, aveva complicato la situazione. Conte avrebbe voluto puntare sul 4-2-4 e non era disposto a cambiare idea.

Una questione di principio, come ha spiegato lui stesso: «Non scendo a compromessi». Poi ha aggiunto: «Se un calciatore deve decidere come dobbiamo giocare, non sono l'allenatore giusto per voi». Dopo quell'incontro, ha raccontato, era uscito convinto che non sarebbe diventato il tecnico bianconero. La scelta ricadde poi su Ciro Ferrara.

La seconda occasione arrivò nel 2019, quando la Juventus decise di separarsi da Massimiliano Allegri e affidò la squadra a Maurizio Sarri. Conte era libero, ma scelse l'Inter, con cui due anni dopo avrebbe conquistato lo scudetto interrompendo il dominio bianconero. L'ultimo incrocio risale invece all'estate 2024: Cristiano Giuntoli, allora responsabile dell'area tecnica, puntò su Thiago Motta, mentre Conte finì al Napoli.

Conte libero, la Juventus cerca certezze

Le parole arrivano in un momento particolare per entrambi. Conte è senza squadra dopo due stagioni al Napoli, chiuse con uno scudetto e una Supercoppa, e resta uno degli allenatori più ambiti del calcio italiano. La Juventus, invece, sta attraversando una stagione complicata:, a undici lunghezze dalla Lazio capolista. Alla ripresa del campionato ci sarà il Venezia, con una situazione infortuni ancora da gestire.

L'intervista non rappresenta una candidatura né indica una trattativa in corso. Conte ha ripercorso le occasioni mancate e lasciato aperta una porta per il futuro, senza fissare scadenze. Il suo possibile ritorno, però, continua a far discutere, come dimostra anche il retroscena raccontato pochi giorni fa da Alessio Tacchinardi, che ha svelato di avergli chiesto direttamente di tornare alla Juve.

Il rapporto con i bianconeri affonda le radici in tredici stagioni da calciatore, dal 1991 al 2004, vissute anche da capitano. Da allenatore, Conte ha poi inaugurato il ciclo dei nove scudetti consecutivi, conquistando i primi tre tra il 2012 e il 2014. Un passato che spiega perché ogni suo riferimento alla Juventus continui ad avere un significato particolare per i tifosi.