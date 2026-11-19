Joao Mario torna a parlare della Juventus. Il terzino portoghese, attualmente in prestito alla Fiorentina, è intervenuto sulle pagine di Tuttosport, ripercorrendo la propria esperienza in bianconero e soffermandosi anche sul recente pareggio contro la squadra di Luciano Spalletti. Nell'intervista ha affrontato diversi temi, dal rapporto con i viola alle prospettive future, senza dimenticare l'episodio del rigore e il legame con alcuni ex compagni.

Joao Mario tra Fiorentina e ricordi bianconeri

Il momento a Firenze e il lavoro sulla fase difensiva

«Sto bene e con i compagni sto lavorando per migliorare tutti gli aspetti del gioco, specie la fase difensiva perché subiamo tanti gol».

Il portoghese è poi tornato sulla sfida contro la Juventus, terminata in parità, spiegando di aver lasciato il campo con un po' di amarezza:

«Una sensazione amara. Sapevamo che loro sono una grande squadra ma durante la gara sentivamo che potevamo vincere. E’ questa la mentalità che dobbiamo avere sempre, provare a vincere tutte le partite, anche contro le big. Lo abbiamo dimostrato quella sera anche se alla fine non sono arrivati i tre punti».

Il ritorno da avversario all'Allianz Stadium

«E’ stato speciale. A Torino sono stato soltanto sei mesi ma sono bastati per capire tutta la grandezza di quella società, insieme a tanti giocatori forti. Ma appena sono sceso in campo mi sono solo concentrato sul match».

Sul discusso episodio del rigore, invece, Joao Mario ha ribadito la propria posizione dopo aver rivisto le immagini: «Ormai è acqua passata. Comunque ho rivisto le immagini, per me sono stati un movimento e un tocco involontari. Possono pure pensarla diversamente, nel calcio è una cosa normale, ma la decisione finale a mio avviso è stata corretta».

Il futuro, il rapporto con la Juventus e le parole su Yildiz

La scelta di lasciare Torino

Il terzino ha spiegato anche i motivi che lo hanno portato a cambiare squadra, senza nascondere il legame ancora presente con i colori bianconeri:

«Penso di aver iniziato bene la stagione poi l’allenatore ha fatto altre scelte e ho finito per giocare poco. Ma io sono uno che ha voglia di giocare sempre, di lì la decisione di andar via. Ma la Juve sta sempre nel mio cuore, una squadra a cui rimango legato, ho ancora un contratto, vediamo cosa accadrà. Ora però sono alla Fiorentina, in un club pieno di storia, per me è un motivo di orgoglio. Voglio fare bene e sono concentrato su questo. Al futuro come detto penserò poi».

Nessuna anticipazione, invece, su dove si vede tra un anno. La priorità resta il presente: «Io adesso sono focalizzato sul presente. Bisogna sempre pensare solo a fare meglio possibile dove siamo. Poi staremo a vedere».

La stima per Yildiz e Mastantuono

In chiusura, Joao Mario ha dedicato un pensiero a due giovani talenti come Kenan Yildiz e Franco Mastantuono, sottolineandone le qualità e le prospettive: «Sono due giocatori pieni di qualità, forti, in grado di decidere una partita. Hanno un grandissimo futuro, sono affezionato ad entrambi. Yildiz sta uscendo da un infortunio, quando tornerà farà benissimo».