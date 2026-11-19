Dopo la sosta per le Nazionali, la Juventus torna in campo per affrontare il Venezia nella dodicesima giornata di Serie A 2026/2027. L'appuntamento è fissato per domenica 22 novembre alle ore 12:30 all'Allianz Stadium di Torino, dove la squadra di Luciano Spalletti cercherà di conquistare punti importanti per rilanciare la propria classifica.

I bianconeri sono attesi da una partita da non sottovalutare, con la necessità di ritrovare continuità dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti, ci sarà la possibilità di seguire l'incontro in diretta televisiva e streaming. Ecco tutte le informazioni per non perdere Juventus-Venezia.

Juventus-Venezia, dove vederla in TV

La partita tra Juventus e Venezia sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Il collegamento con lo stadio e la copertura dell'incontro accompagneranno i tifosi verso il fischio d'inizio, previsto per le ore 12:30.

Juventus-Venezia, diretta streaming: come seguirla

Per quanto riguarda lo streaming, Juventus-Venezia sarà visibile attraverso l'app di DAZN, accessibile da smart TV, smartphone, tablet e computer, oltre che dagli altri dispositivi compatibili. Sarà sufficiente accedere con il proprio account e selezionare la partita per seguire l'incontro in diretta.

Juventus-Venezia, la diretta testuale su Juvenews.eu

Per chi non avrà la possibilità di guardare la partita in televisione o in streaming, sarà disponibile anche la diretta testuale di Juventus-Venezia su Juvenews.eu. Aggiornamenti in tempo reale, risultato, occasioni, episodi principali e tutte le emozioni della sfida dello Stadium accompagneranno i lettori durante i novanta minuti.