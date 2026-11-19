Una giornata istituzionale, lontano dal campo, diventata anche l'occasione per mandare un messaggio ai tifosi. Mercoledì 18 novembre la Juventus è stata a Bruxelles con una delegazione guidata dal presidente Gianluca Ferrero e da Giorgio Chiellini, oggi Chief Club Affairs Officer. Nel primo pomeriggio i dirigenti sono stati ricevuti al Parlamento Europeo dalla presidente Roberta Metsola. In serata, invece, è stato inaugurato lo Juventus Official Fan Club Unione Europea, nato per riunire i sostenitori bianconeri che vivono e lavorano nella capitale belga.

A margine dell'evento Chiellini ha parlato ai microfoni di Sky Sport, utilizzando un'immagine precisa per descrivere il momento della squadra. Il periodo è complicato, ma l'ex capitano è convinto che la Juventus non perda mai la propria direzione: «La Juventus la luce la vede sempre». In alcune fasi, ha ammesso, può essere più difficile intravederla, ma il club tornerà dove merita. Tutti stanno lavorando con il massimo impegno per riportarlo al più presto al livello che gli compete.

Parole in linea con quanto dichiarato nei giorni scorsi, quando l'ex difensore aveva promesso che la Juventus tornerà a vincere, pur riconoscendo il divario economico che oggi separa la Serie A dalla Premier League.

Il punto su Yildiz

L'attenzione si è poi spostata su Kenan Yildiz, fermo da settimane e al centro delle attese in casa bianconera. Chiellini ha confermato i progressi del talento turco:. Un segnale positivo, anche se il rientro non è ancora imminente. «Ancora ci vorrà un pochino di tempo», ha precisato il dirigente, invitando a non accelerare i tempi.

Nessun dubbio, invece, sul valore del giocatore. Chiellini lo considera una pedina molto importante, capace di dare alla squadra quel salto di qualità già mostrato in passato. Un'investitura che conferma il ruolo centrale di Yildiz nei progetti della Juventus per la seconda parte della stagione.

Nel frattempo Spalletti deve fare i conti con le risorse a disposizione. Domenica 22 novembre allo Stadium arriverà il Venezia, in una gara che sarà diretta per la prima volta da Arena. Il tecnico spera di recuperare qualche giocatore rispetto alle ultime settimane, anche se la situazione dell'infermeria resta in evoluzione, come raccontato nel nostro punto sulla vigilia della sfida con il Venezia.

Per Yildiz, invece, non c'è ancora una data certa per il ritorno in campo. Aver ripreso a lavorare con il pallone rappresenta un primo passo, ma saranno i prossimi giorni a chiarire i tempi del recupero.