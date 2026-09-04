La Juventus prosegue oggi la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Milan, in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Dopo il doppio successo ottenuto nelle prime due giornate, i bianconeri sono chiamati al primo vero big match della nuova stagione.

Oggi lavoro alla Continassa

Luciano Spalletti continuerà a preparare la gara attraverso le ultime prove tattiche. Il tecnico bianconero dovrà sciogliere gli ultimi dubbi e scegliere l’undici migliore per affrontare una partita che rappresenta già un test importante.

La Juventus vuole arrivare al big match nelle migliori condizioni e dare continuità al proprio ottimo avvio di campionato.

Cresce l’attesa per Juventus-Milan

Il countdown verso la sfida dello Stadium è ormai entrato nella fase decisiva. Quella contro il Milan sarà un’occasione importante per capire a che punto è il nuovo progetto bianconero e per confermare le ambizioni della squadra.

Spalletti prepara la Juventus per una notte che può già regalare risposte significative.