La Juventus si avvicina al big match contro il Milan: Spalletti prepara le ultime prove in vista della sfida di domenica allo Stadium.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
La Juventus prosegue oggi la marcia di avvicinamento alla sfida contro il Milan, in programma domenica sera all’Allianz Stadium. Dopo il doppio successo ottenuto nelle prime due giornate, i bianconeri sono chiamati al primo vero big match della nuova stagione.
Oggi lavoro alla Continassa
Luciano Spalletti continuerà a preparare la gara attraverso le ultime prove tattiche. Il tecnico bianconero dovrà sciogliere gli ultimi dubbi e scegliere l’undici migliore per affrontare una partita che rappresenta già un test importante.
La Juventus vuole arrivare al big match nelle migliori condizioni e dare continuità al proprio ottimo avvio di campionato.
Cresce l’attesa per Juventus-Milan
Il countdown verso la sfida dello Stadium è ormai entrato nella fase decisiva. Quella contro il Milan sarà un’occasione importante per capire a che punto è il nuovo progetto bianconero e per confermare le ambizioni della squadra.
Spalletti prepara la Juventus per una notte che può già regalare risposte significative.
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