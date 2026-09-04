Il calciomercato italiano è terminato, ma la situazione legata a Edon Zhegrova potrebbe ancora riservare sviluppi importanti. L’esterno kosovaro sembra essere ormai ai margini del progetto tecnico e la sua esclusione dalla lista UEFA rappresenta un segnale chiaro sul suo futuro.

La Juventus continua quindi a cercare una possibile soluzione per il calciatore, con alcuni club arabi che starebbero monitorando la situazione.

Zhegrova, l’Al-Ittihad valuta l’affondo

L’Arabia Saudita ha ancora una finestra di mercato aperta e questo potrebbe offrire a Zhegrova una nuova possibilità. Secondo le ultime indiscrezioni, l’Al-Ittihad avrebbe manifestato un interesse concreto per il giocatore bianconero.

Sarebbero già stati avviati alcuni contatti esplorativi tra le parti per capire la fattibilità dell’operazione e verificare la disponibilità del calciatore al trasferimento.

La Juventus attende sviluppi

Per la Juventus, la pista araba potrebbe rappresentare una possibile soluzione per liberarsi definitivamente di un elemento che non sembra più rientrare nelle strategie tecniche di Luciano Spalletti.

I prossimi giorni saranno quindi importanti per capire se i primi sondaggi dell’Al-Ittihad potranno trasformarsi in una vera e propria trattativa per Zhegrova.