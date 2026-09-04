Randal Kolo Muani guarda avanti con fiducia. L’attaccante della Juventus, in un’intervista esclusiva concessa al Corriere della Sera, ha parlato del suo ritorno in bianconero e della voglia di tornare protagonista con la maglia numero 9. Dopo i 10 gol segnati in 22 presenze nella sua prima esperienza a Torino, il francese è convinto che presto tornerà a esultare.

Kolo Muani: “Spalletti ha ragione”

L’attaccante ha condiviso anche le parole del suo allenatore sulla necessità di concretizzare meglio le occasioni create: “Ha ragione Spalletti: quando creiamo tantissime opportunità, dobbiamo essere anche capaci di concretizzarle. Dopo quella partita io per primo sapevo che avevamo avuto le occasioni giuste”.

“Il ritorno alla Juve? Era importante finire il lavoro”

Kolo Muani ha poi spiegato le ragioni del suo ritorno: “La prima esperienza era stata bellissima: compagni, staff, tifosi, tutto quanto. Era tutto perfetto e mi sentivo in famiglia. Era importante tornare per finire il lavoro che avevamo iniziato”.

Sul fatto che il primo gol della nuova avventura non sia ancora arrivato, il francese non mostra alcuna preoccupazione: “Lo so cosa si dice degli attaccanti, ma non sono preoccupato. Lo spirito del gruppo è ottimo, la squadra gioca bene e crea occasioni: i gol arriveranno”.

La coppia con Woltemade e gli obiettivi

L’ex PSG ha aperto anche alla possibilità di giocare insieme a Nick Woltemade: “Se l’allenatore decidesse di metterci in campo entrambi, non sarebbe certo un problema”.

Sul numero 9 ha invece aggiunto: “Ti dà grande responsabilità e a me piacciono le sfide”. Gli obiettivi personali e di squadra, poi, sono chiari: “Fare gol, per aiutare la squadra a vincere, che è il primo obiettivo. Voglio riportare in alto la Juve, la società più importante d’Italia, un club iconico. Pensiamo partita per partita, passo dopo passo, ma voglio segnare molto e migliorare”.