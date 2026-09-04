Il conto alla rovescia verso il big match contro il Milan costringe Luciano Spalletti a fare i conti con una situazione complicata in attacco. La Juventus dovrà infatti rinunciare a Kenan Yildiz, mentre resta in forte dubbio anche Weston McKennie, alle prese con un affaticamento muscolare.

Una doppia assenza che potrebbe costringere il tecnico bianconero a ridisegnare la trequarti in vista della prima grande sfida della stagione.

Juventus-Milan, oggi il test per McKennie

Secondo quanto riportato da Tuttosport, McKennie sosterrà oggi un test decisivo alla Continassa. L’americano è rientrato acciaccato e aveva già saltato l’ultima gara contro il Parma proprio a causa del problema muscolare.

L’obiettivo dello staff medico è capire se il centrocampista potrà essere almeno aggregato alla squadra per la panchina contro il Milan. Anche in caso di recupero, però, il suo impiego sarebbe inevitabilmente limitato dai pochi allenamenti svolti negli ultimi giorni.

Le alternative di Spalletti sulla trequarti

L’eventuale assenza contemporanea di Yildiz e McKennie cambia le carte in tavola per Spalletti. Il tecnico starebbe valutando diverse soluzioni, con Nico Gonzalez che potrebbe agire in posizione centrale, Conceiçao sulla fascia destra e Jeremie Boga sul versante opposto.

Le prossime ore saranno decisive per sciogliere il dubbio legato a McKennie. Spalletti studia le contromosse per una Juventus che dovrà dimostrare profondità e personalità in una sfida già molto importante contro il Milan.