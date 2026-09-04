Lele Adani ha analizzato la lotta per lo Scudetto in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’ex difensore si è soffermato in particolare sulle differenze tra l’Inter, considerata la squadra favorita, e le altre grandi del campionato, tra cui la Juventus e il Milan.

Secondo Adani, il fattore determinante è la continuità del progetto, un elemento che negli ultimi anni ha permesso ai nerazzurri di costruire una base sempre più solida.

“L’Inter favorita grazie alla continuità”

Adani ha spiegato perché l’Inter parta, a suo giudizio, davanti alle altre nella corsa al titolo: “Tutti assegnano il ruolo di favorita per lo Scudetto all’Inter proprio perché anni fa, dalle direzioni Spalletti e Conte, si è iniziato a costruire un gruppo reso sempre più solido e qualitativo con operazioni mirate e non per forza dispendiose”.

Un lavoro che, secondo l’ex calciatore, ha premiato anche la programmazione: “Pensiamo al ruolo chiave dei giocatori arrivati a parametri zero, cioè giocatori seguiti negli anni con rapporti coltivati col tempo e col lavoro continuo”.

Adani su Juventus e Milan: “Serve tempo”

Diverso, invece, il discorso relativo a Juventus e Milan. Le due società, secondo Adani, sono reduci dall’ennesimo cambiamento e dovranno avere pazienza.

“Le altre due grandi, Juve e Milan, hanno invece da anni continuamente cambiato calciatori e dirigenti e quest’anno vivono l’ennesimo nuovo avvio che necessita però di tempo e lavoro per farlo fruttare”.

La ricetta indicata da Adani è chiara: “Serve continuità e fiducia, oltre che lavoro serio”.

Per la Juventus di Luciano Spalletti, dunque, la stagione rappresenta un nuovo punto di partenza. La squadra è stata profondamente modificata e dovrà trovare in fretta equilibrio, ma per Adani il processo di costruzione richiederà inevitabilmente tempo.