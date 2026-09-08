Manuel Locatelli è stato operato al ginocchio destro dopo l’infortunio contro il Milan: intervento riuscito, previsto uno stop di 5-6 mesi.
Arrivano aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Manuel Locatelli. Il capitano della Juventus, infortunatosi durante la sfida contro il Milan, è stato sottoposto nella giornata di oggi all'intervento chirurgico al ginocchio destro. L'operazione è perfettamente riuscita, ma per il centrocampista si prospetta un lungo periodo lontano dai campi.
Locatelli, intervento riuscito
Il club bianconero ha comunicato che Locatelli è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro.
L'operazione è stata eseguita dal dottor Bertrand Sonnery-Cottet presso l'Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, alla presenza del medico sociale della Juventus, dottor Marco Freschi.
Il comunicato della Juventus
“A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nel corso della gara Juventus-Milan, nella giornata odierna Manuel Locatelli è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro.
L’operazione, eseguita dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale del Club, dott. Marco Freschi, presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita.
Da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo previsto”.
Spalletti perde il capitano
Per Locatelli si prospetta ora un periodo di recupero particolarmente lungo, stimato in 5-6 mesi. Una tegola pesante per Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare al proprio capitano e ridisegnare il centrocampo della Juventus.
Da domani inizierà il percorso riabilitativo, con l'obiettivo di riportare gradualmente il centrocampista alla piena condizione fisica.
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