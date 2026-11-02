La vittoria contro il Napoli ha restituito entusiasmo alla Juventus, ma la partita dell'Allianz Stadium potrebbe lasciare in eredità anche qualche problema fisico. Luciano Spalletti deve infatti fare i conti con le condizioni di tre giocatori: Weston McKennie, Kerim Alajbegovic e Juan Cabal. Una situazione da monitorare attentamente in vista della prossima trasferta europea in Olanda, con il rischio di dover nuovamente rivedere le scelte di formazione.

McKennie preoccupa: gli esami chiariranno le sue condizioni

La situazione più delicata riguarda Weston McKennie. Il centrocampista americano è stato costretto a fermarsi durante l'intervallo della sfida contro il Napoli a causa di un fastidio agli adduttori. Nelle prossime ore sono previsti approfondimenti strumentali per comprendere l'entità del problema e stabilire gli eventuali tempi di recupero.

Al momento, la sua presenza nella trasferta olandese appare fortemente in dubbio. Una possibile assenza pesante per Spalletti, che considera McKennie una risorsa importante per garantire equilibrio, intensità e inserimenti in mezzo al campo.

Anche Alajbegovic e Cabal sotto osservazione

L'infermeria bianconera potrebbe accogliere altri due giocatori. Kerim Alajbegovic è stato notato al termine della partita con una borsa del ghiaccio applicata sul ginocchio, mentre Juan Cabal ha lasciato il terreno di gioco lamentando un problema fisico.

A confermare la necessità di ulteriori controlli è stato lo stesso Spalletti, che in conferenza stampa ha dichiarato: “E forse si è fatto male anche Cabal, sono tutti e tre da controllare”.

Le prossime ore saranno quindi decisive per conoscere le condizioni dei tre calciatori. Lo staff medico del J-Medical dovrà valutare ogni singolo caso prima di fornire indicazioni più precise sulla disponibilità in vista dell'impegno europeo.