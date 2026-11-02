La Juventus ritrova fiducia dopo il successo per 2-0 contro il Napoli. Una vittoria importante per la squadra di Luciano Spalletti, arrivata dopo giorni complicati e un confronto interno durante il ritiro. Al termine della partita, Teun Koopmeiners è intervenuto ai microfoni di DAZN, raccontando cosa si sono detti i giocatori e quale mentalità dovrà accompagnare i bianconeri anche nelle prossime sfide.

Le dichiarazioni di Koopmeiners

Il confronto durante il ritiro – “È vero, abbiamo parlato tanto in questi giorni. Abbiamo parlato di mentalità e di testa, perché puoi sbagliare qualche volta dal punto di vista tecnico o tattico, ma non devi mai sbagliare mentalità ed energia”.

La reazione dopo la sconfitta contro il Genoa –“Quella vista contro il Genoa non era la Juventus che vogliamo essere. Abbiamo detto la verità nello spogliatoio e penso che oggi sia un buon inizio per capire come dobbiamo giocare ogni partita”.